RUBIS: Premier semestre robuste - Résultat opérationnel courant : + 17 % - Résultat net : + 24 %

11-Sep-2019 / 17:48 CET/CEST

Paris, le 11 septembre 2019, 17h35

Le premier semestre 2019 enregistre une excellente performance en termes de ROC (+ 17 %) avec une croissance homogène des différents pôles : Rubis Énergie et Support et Services bénéficient d'une bonne croissance des marges unitaires (+ 12 %) et d'un niveau d'activitésoutenutandis que Rubis Terminal,après avoir réussi à stabiliser une situation heurtée en 2018,renoue avec la croissance (ROC : + 11 %).

L'intégration de KenolKobilest en marche : malgré un premier trimestre de consolidation de résultats affectés par un faible niveau des marges aviation et commercial, les perspectives sont bonnes, la nouvelle équipe s'employant à une profonde réorganisation des activités acquisespour lesmettre auxstandardsdu Groupe (contrôleinterne,organisation, gouvernance).

À périmètre constant - hors KenolKobilet actifs de distribution de GPL rachetés à Repsol au Portugal et intégrés depuis le 1erjanvier - le ROC enregistre une progression de 14 %.

(enmillions d'euros) 2019*

Publié 2019

Hors IFRS 16 2018 Variation** Variation à périmètre constant** Chiffre d'affaires 2 727 2 727 2 403 13% -5% Résultat brut d'exploitation (RBE) 313 298 258 16% 13% Résultat opérationnel courant (ROC), dont 238 236 202 17% 14% Rubis Énergie 176 174 150 16% 13% Rubis Support et Services 51 51 42 21% 19% Rubis Terminal 24 23 21 11% 11% Résultat net part du Groupe 157 160 129 24% 13% Capacité d'autofinancement 248 236 210 12% Investissements industriels 109 109 108 * La norme IFRS 16 'Contrats de location' est d'application obligatoire depuis le 1erjanvier 2019. Les états financiers 2018 n'ont pas été retraités. ** Calcul du taux de variation sur les exercices 2018 et 2019, hors IFRS 16.

Le ROC Groupe appelle les commentaires suivants :

Rubis Énergie bénéficie d'une hausse des volumes distribués de 13 % (+ 1,5 % à structure constante hors éléments exceptionnels) et génère une croissance du ROC de 16 % (+ 1 3 % à périmètre égal), tirée par une bonne tenue de l'activité et des marges répartie s sur l'ensemble des produits et zones géographiques ;

Rubis Support et Services a connu une activité soutenue avec des marges unitaires en augmentation pour l' activité a pprovisionnement (ROC : + 21 %) ;

u ne bonne contribution en zone Nord Europe et dans le stockage chimie, engrais et mélasse , conjuguée à la stabilisation de son activité pétrole France, permet à Rubis Terminal d'enregistrer un retour à la croissance de son ROC de 11 %, malgré une contribution encore pénalisée en Turquie par l'absence de contango .

RUBIS ÉNERGIE : distribution de produits pétroliers

ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

AU PREMIER SEMESTRE

(en'000 m3) S1 - 2019 S1 - 2018 Variation Variation à périmètre constant Europe 465 457 2% -1% Caraïbes 1 138 1 177 -3% -3% Afrique 1 006 680 48% -4% TOTAL 2 610 2 315 13% -3%

ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

AU DEUXIÈME TRIMESTRE

(en'000 m3) T2 - 2019 T2 - 2018 Variation Variation à périmètre constant Europe 213 200 7% 4% Caraïbes 584 590 -1% -1% Afrique 687 369 86% -8% TOTAL 1 484 1 158 28% -2%

Sur le premier semestre, les volumes à périmètre réel ont enregistré une progression de 13 %. Les variations de périmètre sur la période concernent principalement l'Afrique (KenolKobil) et les actifs GPL rachetés à Repsol (Madère-Açores). Corrigés des effets de périmètre, les volumes sont en retrait de 3 %, affectés par des troubles politiques et sociaux à Haïti en début d'année, un hiver clément en Europe et l'effet de base (2018) d'un contrat spot en Martinique. Corrigée de ces éléments exceptionnels la croissance globale des volumes atteint 1,5 %.

La tendance baissière des cotations depuis 12mois a favorisé le niveau de marge unitaire, en croissance de 12 % à périmètre constant.

La progressionde la marge commerciale globale (+ 13 %) permet d'enregistrer une forte croissance du ROC à + 16 % (+ 13% à périmètre constant), atteignant le niveau record de 174 MEUR :

z one Europe : a u total, volumes (+ 2 %) et marges unitaires (+ 1 %) sont stables, permettant d'enregistrer un RBE stable de 54 MEUR. En revanche, des provisions passées dans la filiale Suisse au titre de la revalorisation des engagements sociaux ont pour effet un retrait du ROC de 8 % à 38 MEUR ;

z one Caraïbes : à l'exception d ' Haïti , l'environnement économique a été plutôt favorable, tiré par la croissance américaine, générant des effets de leviers positifs dans une zone où Rubis Énergie a beaucoup investi commercialement et en prospection. Corrigés de circonstances exceptionnelles en Haïti, de volumes non récurrent s en Martinique en 2018 et de l'arrêt de l'approvisionnement d 'un confrère en Jamaïque , les volumes sont en croissance de 1,4 %. Le ROC enregistre une excellente performance (+ 29 % ) porté par l'excellente tenue des marges unitaires ;

z one Afrique : l es volumes du semestre intègrent un trimestre de KenolKobil , consolidé depuis le 1 er avril, faisant ressortir une croissance de 48 % des volumes de la zone. À périmètre constant, les volumes Afrique sont en retrait de 4 %. Corrigée d'une performance bitume exceptionnelle en 2018 en raison des élections présidentielles au Nigéria , la croissance à périmètre constant s'établit à 0,6 %. Au total, le ROC à périmètre réel affiche une progression de 21 % (+ 14 % à périmètre constant).

Les investissements de la période atteignent 50 MEUR, comprenant la mise en service d'un dépôt de distribution au Suriname.

RUBIS SUPPORT ET SERVICES : raffinage, négoce-approvisionnementetshipping

Ce sous-ensemble regroupe les outils d'approvisionnement de Rubis Énergie en produits pétroliers et bitume :

la participation de 71 % dans la raffinerie des Antilles (SARA) ;

l'activité négoce-approvisionnement, active dans les Caraïbes et en Afrique ;

en support-logistique, l'activité shipping (12 navires affrétés) et « stockage et pipe » à Madagascar.

Les résultats de la SARA sont gouvernés par l'application d'un décret fixant la rentabilité des fonds propres. La hausse du ROC de 34 % s'explique essentiellement par l'annulation en comptes consolidés des écarts actuariels sur engagements de retraitesconstatés en résultat dans les comptes statutaires (pertes actuarielles en 2019 et gains actuariels en 2018).

La contribution de l'activité négoce-approvisionnement atteint 30,5 MEUR (+ 13,5 %), se décomposant de la façon suivante :

les opérations de négoce-approvisionnement- shipping ont représenté un volume de 706 000 m 3 . L'augmentation des marges unitaires et u ne meilleure contribution shipping , grâce aux gains de productivité apportés par un nouveau navire (bitumier) ont permis d'accroître l e ROC de 25 % ;

les activités de services portuaires et pipe à Madagascar ont contribué à hauteur de 6,5 MEUR.

Au total,le ROC est en hausse de 21 % à 51 MEUR.

Les investissements de la période atteignent 29 MEUR, se répartissant entre la SARA et les travaux d'adaptation d'un nouveau bitumier.

RUBIS TERMINAL : stockage de produits liquides

L'activité stockage sur 2019 présente une forte résistance et parvient à stabiliser ses opérations après un exercice 2018 heurté. Au total, en intégrant 100 % des actifs du périmètre, les recettes sont en croissance de 2 % à 89,6 MEUR. L'évolution des recettes de stockage par zone géographique se décompose comme suit :

Stabilisation des recettes pétrole et forte augmentation de 18 % des autres produits (chimie, mélasse, engrais).

Le site d'Anvers est stable (- 1 %) après un exercice 2018 ayant bénéficié de recettes additionnelles conjoncturelles. Rotterdam enregistre une croissance de 13 % grâce aux nouvelles capacités mises en service (Carbon black). Les deux dépôts bénéficient de taux d'occupation proches de 100 %.

L'activité du dépôt repose sur troissegments : le volume traders lié au contango, le transit de pétrole brut et de produits raffinés en provenance de la région nord de l'Irak (Kurdistan) et le transit-éclatement-regroupement de cargaisons.

Les deux premiers segments se sont taris en 2018 après une année record en 2017. Sur 2019,les attentes de reprise de contango ne se sont pas matérialiséesà ce jour,tandis que le transit vers l'Irak reste faible. Des flux demeurent et de nouveaux contrats de transit permettent d'envisager sur l'exercice une progression de la contribution par rapport à 2018.

Le ROCde la branche est en progression de 11 % à 23 MEUR, dont + 16 % sur la France, une bonne tenue sur l'Europe du Nord, la Turquie présentant un ROC négatif de 0,7 MEUR.

Les investissements de la période atteignent 29 MEUR, comprenant l'extension des capacités chimiques à Rotterdam et l'adaptation de capacités pour le stockage de bitume à Dunkerque.

Perspectives

L'activité opérationnelle devrait poursuivre sa progression sur le second semestre.

Le Groupe continue à étudier des projets de développement tant organiques que par acquisitions.

Le Conseil de Surveillance de la Société s'est tenu le 11 septembre et a approuvé les comptes arrêtés au

30 juin 2019.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3etrimestre le 7 novembre 2019(après Bourse)