RUBIS SCA

RUBIS : Volume d'activité global + 22 % - Résultat opérationnel courant + 14 % - Résultat net (- 7 %) affecté par des facteurs externes non récurrents



12-Sep-2018 / 17:35 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



12 septembre 2018, 17h35 Portée par la croissance des volumes et un bon niveau de marge, l'activité opérationnelle a été globalement bonne sur le premier semestre : - les activités de Rubis Énergie et Support et Services (90 % de la contribution globale) ont connu une bonne progression ; - les acquisitions réalisées en 2017 (Haïti et Madagascar) ont contribué au niveau des attentes, même si la situation politique à Madagascar a entravé temporairement une pleine contribution ; - l'activité stockage (10 % de la contribution globale) a été pénalisée par des facteurs externes : géopolitique régionale impactant les flux de la région Nord-Irak et persistance d'une structure de prix pétroliers défavorable affectant l'activité tant en Turquie qu'en France. CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE (en millions d'euros) 2018 2017 Variation Variation à périmètre constant Chiffre d'affaires 2 403 1 815 32% 21% Résultat brut d'exploitation (RBE) 258 238 8% -3% Résultat opérationnel courant (ROC), dont 202 177 14% 1% Rubis Énergie 150 126 19% 6% Rubis Support et Services 42 31 37% 12% Rubis Terminal 21 31 -34% -34% Résultat net part du Groupe 129 139 -7% 1% Capacité d'autofinancement 210 189 11% Investissements industriels 108 80 Ces éléments ont permis au Groupe d'enregistrer un ROC en progression de 14 % (stable à périmètre constant). La capacité d'autofinancement en hausse de 11 % sur la période témoigne de la qualité des résultats. La situation financière du Groupe en fin de période reste solide avec un ratio d'endettement net rapporté au résultat brut d'exploitation (annualisé) de 1,05. Des facteurs externes à caractère non récurrent ont pesé sur les autres éléments du compte de résultat : les sanctions américaines à l'égard de l'Iran, annoncées en mai, ont contraint le Groupe à s'y désengager et à dénouer des partenariats régionaux liés (Inde). L'anticipation dans les comptes du Groupe de ces désinvestissements a fait ressortir des charges au niveau des autres produits et charges opérationnels, dégageant un résultat net d'impôt négatif de 15 MEUR. Au total, le résultat net part du Groupe atteint 129 MEUR en recul de 7 %. Le ROC du Groupe appelle les commentaires suivants : Rubis Énergie bénéficie d'une hausse des volumes distribués de 26 % (+ 6 % à structure constante) et génère une croissance du ROC de 19 % (+ 6 % à périmètre égal), tirée par une bonne tenue de l'activité et des marges sur l'ensemble des produits et zones géographiques ;

Rubis Support et Services enregistre une forte augmentation des volumes traités grâce notamment à l'élargissement de son activité dans la zone Afrique. Ses résultats sont en forte croissance (ROC : + 37 % et + 12 % à périmètre constant) ;

Rubis Terminal bénéficie d' une excellente activité en zone Nord-Europe ( + 14 % ) et dans le stockage France hors pétrole ( + 10 % ) , tandis qu'un repli a été enregistré en Turquie ( - 60 % ) lié à la forte baisse des flux pétroliers en provenance de la région Nord-Irak et à l' absence de contango , situation ayant également affecté l'activité pétrole en France (- 8 % ). Au total, le ROC de la branche est en recul de 34 % . RUBIS ÉNERGIE : distribution de produits pétroliers Les volumes à périmètre réel ont enregistré une progression de 26 % sur le premier semestre. Les variations de périmètre sur la période concernent les Caraïbes, avec l'acquisition de Dinasa à Haïti (fin avril 2017) et l'Afrique avec l'acquisition de Galana à Madagascar (juillet 2017). Avec une avance des volumes de 6 % à périmètre constant, cette évolution fait état d'une bonne dynamique commerciale. ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU PREMIER SEMESTRE (en '000 m3) 2018 2017 Variation Variation à périmètre constant Europe 457 426 7 % 3 % Caraïbes 1 177 908 30 % 8 % Afrique 680 496 37 % 4 % TOTAL 2 315 1 830 26 % 6 % ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE (en '000 m3) T2 - 2018 T2 - 2017 Variation Variation à périmètre constant Europe 200 185 + 8 % + 2 % Caraïbes 590 498 + 18 % + 9 % Afrique 369 241 + 53 % + 12 % TOTAL 1 158 924 + 25 % + 8 % Les marges unitaires sont stables par rapport à 2017 malgré une augmentation des cotations de 25 %. Au total, le ROC atteint un niveau record de 150 MEUR (+ 19 %) : zone Europe ( + 10 %) : une avance liée à la bonne tenue des volumes et des marges ;

zone Caraïbes ( + 26 % et - 3 % à périmètre constant ) : l 'environnement économique, tiré par la croissance américaine a été favorable, générant des leviers positifs dans une zone où Rubis continu e à investir (Guyana, a viation). Haïti a apporté une contribution conforme aux attentes. À périmètre constant , le tassement observé s' explique par l a hausse de la fiscalité environnementale qui a affecté les résultats en provenance des départements français ;

les résultats de la zone Afrique (+ 20 % ) sont tirés par le secteur bitume , notamment au Nigéria , et par l'intégration de Galana à Madagascar ( acquise en juillet 2017 ) . Toutefois, depuis le 1 er janvier , Galana a été affectée par la non application de la structure de prix, occasionnant un manque à gagner de 4 MEUR sur la période. Le gouvernement s'est engagé à opérer un rattrapage d'ici fin 2019 et à octroyer des facilités de trésorerie aux distributeurs de fuels. Le périmètre existant (Afrique du Sud, Maroc, Madagascar et Réunion) contin ue à bien progresser (+ 11 %) . RUBIS SUPPORT ET SERVICES : raffinage, shipping et négoce-approvisionnement Ce sous-ensemble regroupe les outils d'approvisionnement de Rubis Énergie en produits pétroliers : la participation de 71 % dans la raffinerie des Antilles (S ARA ) ;

l'activité négoce-approvisionnement réalisant ses opérations à l'international ;

en support-logistique, l'activité shipping (12 navires affrétés). Les volumes traités de 1,2 million de m3 sont en forte augmentation (+ 69 %) avec l'élargissement de l'activité à l'océan Indien. Le ROC atteint 42 MEUR, contre 31 MEUR en 2017, intégrant le nouveau périmètre océan Indien (Madagascar). Les résultats de la raffinerie SARA sont stables, étant comptabilisés en vertu de la formule décret (9 % des fonds propres à la fin de l'exercice N-1). À périmètre constant, les résultats sont en croissance de 12 %. RUBIS TERMINAL : stockage de produits liquides L'activité stockage a été marquée par une chute sévère des recettes du dépôt turc en raison des évolutions géopolitiques régionales, affectant directement les flux logistiques en provenance du Kurdistan irakien. Les recettes pétrole France sont en retrait de 8 %, les recettes autres produits en hausse de 10 %, tandis que l'Europe du Nord poursuit sa croissance de 14 %. En intégrant 100 % des actifs du périmètre, les recettes sont en retrait de 10 % à 87,5MEUR. Le résultat opérationnel courant est en retrait de 34 %, comprenant un retrait de 13 % sur la France (effet pétrole/contango et décalage de recettes Sagess sur Rouen), 86% sur la Turquie et une progression de 28 % sur Rotterdam. PERSPECTIVES À l'exception de la Turquie, l'activité opérationnelle devrait poursuivre sa progression sur le second semestre. Le Groupe continue à étudier des projets de développements, tant organiques que par acquisitions. Le Conseil de Surveillance de Rubis, qui s'est tenu le 12 septembre, a approuvé les comptes arrêtés au 30 juin 2018. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3e trimestre le 8 novembre 2018 (après Bourse) Contact Presse Contact Analystes PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie GABRIELI RUBIS - Relations investisseurs Tél : 01 44 82 48 33 Tél : 01 44 17 95 95 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : RUBIS : VOLUME D'ACTIVITÉ GLOBAL + 22 % - RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT + 14 % -RÉSULTAT NET (- 7 %) AFFECTÉ PAR DES FACTEURS EXTERNES NON RÉCURRENTS

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TYWQYDDGLJ