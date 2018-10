RUBIS : autorisé pour reprendre des actifs de Repsol

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rubis annonce avoir reçu, après instruction de 15 mois, l'accord des Autorités de la concurrence pour racheter des actifs de distribution GPL de Repsol dans les îles de Madères et des Açores. Les réseaux de distribution canalisés continentaux avaient fait l’objet d’une transaction définitive avec Repsol dès juillet 2017. "Cette acquisition permet à Rubis d'élargir son offre et d'atteindre une taille critique en distribution de GPL à Madère et aux Açores " peut-on lire dans un communiqué.Ces derniers représentent un volume annuel d'environ 13 000 tonnes, soit 11 % des volumes commercialisés par le Groupe au Portugal et génèrent un résultat brut d'exploitation normatif d'environ 5 millions d'euros