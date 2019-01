Rubis : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’offre de Rubis Énergie SAS de racheter l’ensemble des actions de KenolKobil Plc au prix de 23 KES (Kenyan Shillings) par action a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers du Kenya. Les documents relatifs à l’offre seront envoyés aux actionnaires de KenolKobil Plc le 14 janvier 2019. L’offre sera clôturée le 18 février 2019. Elle a également été approuvée par l’Autorité de la concurrence du Kenya et la Commission de la concurrence du COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa).Le Conseil d'administration de KenolKobil Plc, après avoir pris connaissance du rapport d'un cabinet de conseil indépendant, a examiné l'Offre et a recommandé à ses actionnaires de l'accepter.Compte tenu de la recommandation d'acceptation de l'offre par le Conseil d'administration de KenolKobil Plc, de l'obtention de la plupart des autorisations réglementaires requises et de l'attractivité du prix, Rubis Énergie SAS est confiante sur le bon déroulement de l'opération et sur le fait que cette Offre rencontrera un franc succès auprès des actionnaires de KenolKobil Plc.