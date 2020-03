Rubis Terminal : l'UE approuve l'opération de rachat

09/03/2020 | 13:52

La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Rubis Terminal S.A. basée en France, par I Squared Capital Advisors LLC, basée aux États-Unis, et Rubis SCA basée en France.



Rubis Terminal, qui fait actuellement partie de Rubis, exploite principalement des terminaux de stockage en vrac en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Turquie et est actif dans la vente en gros et la distribution de produits pétroliers en France.



Rubis est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de produits liquides au niveau mondial.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné qu'ISQ n'exerce pas d'activités sur les mêmes marchés que Rubis Terminal, ni sur des marchés connexes.



