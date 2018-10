31 octobre (Reuters) - Rubis SCA a annoncé mercredi dans un communiqué :

* Être autorisé à reprendre des actifs de distribution de Repsol à Madère et aux Açores (Portugal) ;

* Que ue cette acquisition lui permet d'élargir son offre et d'atteindre une taille critique en distribution de GPL à Madère et aux Açores.