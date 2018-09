Rubis : confiant pour le reste de l'exercice 2018

12/09/2018 | 18:02

Dévoilés ce mercredi après Bourse, les comptes des six premiers mois de l'exercice 2018 de Rubis sont notamment marqués par un bond de 32% (+21% à périmètre constant) du chiffre d'affaires, porté à 2,403 milliards d'euros.



Le bénéfice opérationnel courant a, lui, crû de 14% pour s'établir à 202 millions d'euros, tandis que le résultat brut d'exploitation est ressorti à 258 millions, soit une hausse de 8%.



Le résultat net part du groupe s'affiche en revanche en baisse de -7%, passant de 139 millions d'euros au 30 juin 2017 à 129 millions d'euros en 2018, impacté par 'des facteurs externes non-récurrents'.



'À l'exception de la Turquie, l'activité opérationnelle devrait poursuivre sa progression sur le second semestre. Le Groupe continue à étudier des projets de développements, tant organiques que par acquisitions', indique Rubis s'agissant de ses perspectives pour le reste de l'exercice.





