Rubis dépose un projet d'OPA sur Kenolkobil leader de la distribution de produits pétroliers en Afrique de l'Est



24-Oct-2018 / 08:00 CET/CEST

Paris, le 24 octobre 2018, 8h00 Après l'acquisition de 24,99 % du capital de KenolKobil Plc, Rubis annonce ce jour son intention de lancer une offre publique d'achat sur le capital restant, conformément au règlement applicable à la Bourse de Nairobi, au Kenyan Capital Markets Act ainsi que toutes autres lois et règlements applicables. KenolKobil, leader de la distribution de produits pétroliers au Kenya, est également implanté au Burundi, Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Zambie avec un volume global en distribution finale de 1,3 million de m3 en 2017. KenolKobil regroupe l'ensemble des activités de distribution de produits pétroliers : réseaux (350 stations-service), carburants aviation, GPL, lubrifiants, bitume, commercial et industriel, avec des accès sécurisés aux oléoducs et son maillage de 10 terminaux. Le secteur de la distribution de produits pétroliers en Afrique de l'Est bénéficie d'une demande en croissance régulière, tirée par le développement démographique, l'urbanisation et les investissements dans les infrastructures routières. Avec un bassin de population supérieur à 200 millions d'habitants, KenolKobil offre de solides perspectives de développement. Depuis 2013, KenolKobil enregistre une croissance régulière de ses volumes et de ses résultats avec un RBE normalisé de 50 millions d'USD généré en 2017 et présente une structure financière solide. À 23 KES (Kenyan Shillings) par action, l'offre de Rubis valorise KenolKobil à 353 millions d'USD (pour 100 %), financés par les moyens propres du Groupe avec un effet relutif immédiat. Le lancement définitif de l'offre publique est soumis à l'approbation des autorités régionales et nationales de la concurrence et de toute autre autorité compétente. KenolKobil (www.kenolkobil.com) correspond parfaitement aux objectifs et critères d'investissement de Rubis et viendra idéalement compléter sa position en Afrique, dans un secteur particulièrement prometteur où le Groupe entend apporter une nouvelle impulsion. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3e trimestre le 8 novembre 2018 (après Bourse) Contact Presse Contact Analystes PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie GABRIELI RUBIS - Direction Financière Tél : 01 44 82 48 33 Tél : 01 44 17 95 95 Fichier PDF dépôt réglementaire



