Rubis : entouré après ses semestriels

12/09/2019 | 11:29

Rubis figure en tête du SBF120 avec un gain de 4,7%, au lendemain de la publication d'un résultat opérationnel en croissance de 17% à 236 millions d'euros au titre du premier semestre, battant de 4% le consensus.



Pointant 'une excellente croissance organique à deux chiffres du profit opérationnel dans toutes les divisions', Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur le titre du groupe de stockage et distribution d'énergie.



Dans sa note de recherche, Le broker allemand souligne aussi des 'perspectives solides' pour Rubis, ainsi qu'un 'bilan qui demeure fort, permettant davantage d'acquisitions financées par l'endettement', et une 'valorisation toujours attractive'.



