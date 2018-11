Rubis : hausse de +11% du CA au 3ème trimestre

08/11/2018 | 18:00

Rubis enregistre un chiffre d'affaires de 1 121 ME au 3ème trimestre, en croissance de +11%. Sur 9 mois, la hausse est de +25% à 3 524 ME.



Les volumes de Rubis Énergie sont en léger retrait (- 1 %). ' Hormis des circonstances exceptionnelles en Haïti et à Madagascar, 80 % des volumes du Groupe ont bénéficié d'une croissance des volumes de 1 % et d'une progression de la marge unitaire (+ 4 %) '.



Les volumes commercialisés en distribution finale par Rubis Énergie sur la période atteignent 1 033 000 m3, en léger retrait par rapport à 2017.



Rubis Support et Services, comprenant la SARA (raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités de shipping, négoce et logistique, a généré un chiffre d'affaires de 223 ME avec un volume en ligne avec les attentes.



Au troisième trimestre, l'activité négoce et approvisionnement de produits pétroliers a traité un volume global de 258 000 m3.



Le chiffre d'affaires ' prestations et stockage de produits liquides ' publié du pôle Rubis Terminal (excluant Anvers) atteint 36 ME, en retrait de 18 %.



