Rubis : le projet d'OPA sur KenolKobil avance

10/01/2019 | 18:01

Le groupe Rubis annonce ce jeudi soir que son offre de rachat de l'ensemble des actions de KenolKobil Plc au prix de 23 Kenyan Shillings par action a été approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers du Kenya, par l'Autorité de la Concurrence du Kenya et la Commission de la Concurrence du COMESA.



'Le Conseil d'administration de KenolKobil Plc, après avoir pris connaissance du rapport d'un cabinet de conseil indépendant, a examiné l'Offre et a recommandé à ses actionnaires de l'accepter', indique par ailleurs Rubis.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.