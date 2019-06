Rubis : option de paiement de dividende en actions

13/06/2019 | 09:12

Rubis indique que son assemblée générale du 11 juin a décidé de distribuer un dividende de 1,59 euro par action ordinaire et de 0,79 euro par action de préférence, les porteurs d'actions ordinaires disposant d'une option de paiement en actions nouvelles.



Le prix des actions nouvelles remises en paiement du dividende est fixé à 40,15 euros et le nombre total maximum d'actions susceptibles d'être émises à 3.848.270, représentant environ 3,95% du capital et des droits de vote.



Les actionnaires qui souhaitent opter pour le dividende en actions disposeront d'un délai compris entre le 19 juin et le 10 juillet inclus, pour en faire la demande. L'émission des actions interviendra le 16 juillet, tout comme le paiement du dividende en espèces.



