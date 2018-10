Rubis : va lancer une OPA sur KenolKobil au Kenya

24/10/2018 | 09:02

Après l'acquisition de 24,99% du capital de KenolKobil Plc, Rubis annonce son intention de lancer une offre publique d'achat sur le capital restant, conformément au règlement de la Bourse de Nairobi, ainsi qu'aux autres lois et règlements applicables.



KenolKobil, leader de la distribution de produits pétroliers au Kenya, est également implanté dans d'autres pays d'Afrique avec un volume global en distribution finale de 1,3 million de m3 et un RBE normalisé de 50 millions de dollars généré en 2017.



À 23 shillings kenyans par action, l'offre valorise KenolKobil à 353 millions de dollars (pour 100%), financés par les moyens propres de Rubis avec un effet relutif immédiat. Le lancement définitif de l'OPA est soumis à l'approbation des autorités compétentes.



