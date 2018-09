Rubis : Oddo BHF ne désespère pas et vise 58 euros

13/09/2018 | 10:21

Après la présentation de comptes semestriels 'mitigés', Oddo BHF maintient cependant son conseil d'achat sur l'action Rubis. Même si l'objectif de cours est écrêté de 62 à 58 euros.



Certes, reconnaît une note de recherche, ces comptes ont 'légèrement' déçu : sans tenir compte de la charge exceptionnelle pour dépréciation de 15 millions liée à l'Iran, frappé par des sanctions américaines, le résultat net se situe 2% sous les attentes des spécialistes. En revanche, dans l'Energie, la note relève la 'bonne tenue des volumes et des marges en Europe et la dynamisme du bitume en Afrique'.



Et maintenant ? Ecrêtant ses prévisions dans le sillage de ces comptes et notamment de l'Iran, Oddo BHF réduit sa cible mais demeure confiant. 'L'essentiel du potentiel par rapport au cours actuel provenant des opportunités d'acquisitions (...), aucune opération significative n'ayant eu lieu depuis plus d'un an', indique une note.





