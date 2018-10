Rubis : Oddo BHF salue l'acquisition de KenolKobil

25/10/2018 | 10:52

'Enfin une acquisition significative ', titre une note du bureau d'études Oddo BHF consacrée à Rubis, qui vient d'annoncer une OPA sur la société kenyane KenolKobil. Toujours à l'achat sur le dossier, les analystes visent toujours un objectif de cours de 58 euros.



Les analystes estiment que cette acquisition est 'structurante' dans la mesure où elle permettra à Rubis de 'plus que doubler' les volumes (1,3 million de m3 pour KenolKobil, contre 1,1 million de m3 pour le groupe localement) que distribue Rubis en Afrique, tout en l'ouvrant à de nouveaux pays (Kenya, mais aussi Burundi, Ethiopie, Ouganda, Rwanda et Zambie).



Le prix payé (353 millions de dollars) valorise la cible à hauteur de sept fois son EBITDA 2017, ce qui jugé 'raisonnable', et devrait entraîner une relution (a priori immédiate) d'environ 7% sur le bénéfice par action de Rubis, calcule Oddo BHF. Qui estime la 'force de frappe maximale' du groupe (avant cette opération) en termes d'acquisition à 600 millions d'euros.



Bref, termine Oddo BHF, 'nous attendions l'annonce d'une acquisition significative de la part de Rubis depuis plus d'un an, c'est désormais chose faite. Elle intervient dans un business clé pour le groupe, la distribution (environ 85% des profits en 2018), et une région stratégique, l'Afrique', où la croissance structurelle est forte.





