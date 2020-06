France-L'incendie à bord du sous-marin Perle a été maîtrisé-ministère

PARIS, 13 juin (Reuters) - L'incendie qui s'est déclaré vendredi à Toulon à bord du sous-marin d'attaque nucléaire Perle a été maîtrisé, a annoncé samedi le ministère des Armées dans un communiqué.

Le Perle, sous-marin atomique de type Rubis, était en arrêt pour entretien et réparation dans la base navale de Toulon. Il a été évacué et aucun blessé n'est à déplorer.

"Ce 13 juin 2020, l’incendie à bord du SNA Perle a été éteint à 00h50, après plus de 14 heures d’une lutte qui a mobilisé une centaine de pompiers et plus de 150 personnes en soutien", a dit le ministère des Armées dans un communiqué.

"Le risque nucléaire lié au combustible nucléaire est nul, ce dernier ayant été retiré dans le cadre de l’arrêt technique. Il n’y a pas d’armes (missiles, torpilles, munitions), ni de batteries à bord", affirme-t-il encore.

Florence Parly, la ministre des Armées, a annoncé sur Twitter qu'elle se rendrait ce samedi à Toulon. (Nicolas Delame)