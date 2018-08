RWE : dans le vert après ses semestriels

14/08/2018 | 09:41

RWE prend 1,3% à Francfort, après la présentation par le groupe énergétique d'un bénéfice net ajusté en baisse de 23% à 683 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année, ainsi que d'un EBITDA ajusté en repli de 22% à 1,1 milliard.



'La transaction avec E.ON avance à grand pas. En tant que l'un des producteurs d'électricité leader en Europe, nous disposerons d'un portefeuille d'actifs encore plus large et plus fort', ajoute le CEO Rolph Martin Schmitz.



RWE prévoit toujours de relever son dividende de 40% pour l'exercice 2018, passant de 50 à 70 centimes par action. Il vise un bénéfice net ajusté entre 500 millions et 800 millions d'euros et un EBITDA ajusté entre 1,4 et 1,7 milliard cette année.



