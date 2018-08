RWE : en hausse, poussé par les semestriels et un analyste

14/08/2018 | 16:25

Le titre RWE connaît ce mardi une nette hausse à Francfort, avançant de près de 3,5% peu avant 16h30, poussé notamment par des résultats semestriels supérieurs aux attentes et une analyse positive d'Oddo BHF.



Ce dernier réaffirme en effet ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre, et son objectif de cours de 24,3 euros.



Le bureau d'études précise ainsi que l'EBITDA est ressorti à 1140 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, à comparer à sa propre estimation de 1068 millions et à une prévision moyenne des analystes de 1110 millions.



'RWE a une sensibilité à une hausse des prix de l'électricité parmi les plus élevées des titres que nous couvrons', note l'analyste, pour qui cette sensibilité, 'dans le contexte actuel de contraction des capacités disponibles, semble sous-estimée par le marché'.





