RWE : le titre en hausse, Jefferies passe à l'achat

28/08/2018 | 17:16

RWE est en hausse à la Bourse de Francfort profitant du relèvement de recommandation de Jefferies. Le bureau d'analyses relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 21,9 à 29 euros sur la valeur, jugeant 'le rendement-risque convaincant avec la valorisation actuelle, bien que le titre continue de faire face à plusieurs défis à court terme'.



'Avec une analyse plus détaillé du pipeline de renouvelables de RWE, nous prévoyons une croissance de 30% des capacités à horizon 2025 et que la contribution des renouvelables aux bénéfices compense l'essentiel du déclin des profits de RWE genco', explique-t-il.



Selon l'intermédiaire financier, le bilan robuste du groupe énergétique allemande et la participation de 16,7% dans son pair E.ON lui 'apportent de l'optionalité pour se ré-endetter de façon à réaliser de la croissance supplémentaire'.



