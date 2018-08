RWE : Oddo BHF reste à 'achat' après les résultats

14/08/2018 | 11:41

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 24,3 euros sur RWE, après la publication par le groupe énergétique allemand de chiffres de premier semestre supérieurs aux consensus et une confirmation de ses objectifs.



Le bureau d'études précise ainsi que l'EBITDA est ressorti à 1140 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, à comparer à sa propre estimation de 1068 millions et à une prévision moyenne des analystes de 1110 millions.



'RWE a une sensibilité à une hausse des prix de l'électricité parmi les plus élevées des titres que nous couvrons', note l'analyste, pour qui cette sensibilité, 'dans le contexte actuel de contraction des capacités disponibles, semble sous-estimée par le marché'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.