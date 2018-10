RWE : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

08/10/2018 | 10:42

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur RWE et abaisse son objectif de cours de 24,3 à 22,9 euros, jugeant la sensibilité du titre au spread sous-estimée par le marché, dans le contexte actuel de contraction de la capacité disponible.



'La sensibilité à la hausse des prix de l'électricité reste parmi les plus élevées de notre univers de couverture, à 11,1% sur les BPA pour une variation d'un euro/MWh sur les prix de l'électricité', explique l'analyste en charge du dossier.



Après la suspension par la Cour régionale administrative de Münster du déboisement de la forêt de Hambach, RWE attend un impact négatif sur ses résultats à partir de 2019. Aussi, Oddo BHF révise ses estimations de BPA de -10% en moyenne par an sur la période 2019-22.



