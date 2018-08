RWE : UBS remonte son objectif de cours

20/08/2018 | 11:12

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur RWE et remonte son objectif de cours de 20,5 à 24,5 euros, estimant que l'opération 'transformationnelle' sur innogy n'a pas encore été intégrée dans le cours et que les risques charbon peuvent être gérés.



'Nous voyons un potentiel de retour de 20% en dépit de la performance vigoureuse depuis le début de l'année', estime le broker, jugeant que 'les potentiels de hausse de la croissance et des flux de trésorerie liés à l'éolien et au solaire continuent d'être sous-valorisés'.



