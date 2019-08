RWE : Barclays relève son objectif de cours

27/08/2019 | 11:49

Les analystes de Barclays ont relevé leur objectif de cours de RWE de 27 euros à 30 euros, tout en réitérant leur notation 'surpondérer' et leur désignation 'valeur préférée' sur le marché.



Ils estiment que les investisseurs ignorent encore la transformation de RWE en troisième acteur européen.



Les analystes ont également augmenté de 22% leurs estimations sur le résultat net par action pour 2019, citant des résultats 'solides' au premier semestre et une augmentation des prévisions du groupe.



