RWE : dans le vert après sa publication semestrielle

14/08/2019 | 13:41

RWE avance de 1,3% à Francfort suite à la publication semestrielle de l'énergéticien, marquée par des objectifs annuels relevés à entre 500 et 800 millions d'euros pour le résultat net ajusté et entre 1,4 et 1,7 milliard pour l'EBITDA ajusté.



Sur le premier semestre, le résultat net ajusté du groupe allemand a augmenté de 34% à 914 millions d'euros et son EBITDA ajusté de 20% à 1,37 milliard, à comparer à des consensus respectifs de 879 millions et 1,35 milliards selon Oddo BHF.



'Le gros de cette surperformance est liée à une performance exceptionnelle en courtage', note toutefois le bureau d'études, ajoutant que 'la sous-performance de la génération électrique en Europe est inquiétante pour la performance à long terme de cette division'.



