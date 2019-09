RWE : l'UE autorise la cession d'activités d'Innogy

17/09/2019 | 12:36

La Commission européenne a autorisé le rachat par E.ON des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs d'Innogy, ainsi que de certains de ses actifs de production d'électricité.



Cette autorisation est subordonnée au respect intégral de la série d'engagements proposés par E.ON.



Ces deux entreprises sont engagées dans un échange complexe d'actifs. À l'issue de cet échange d'actifs, E.ON se concentrera sur la distribution et la vente au détail d'électricité et de gaz, tandis que RWE sera principalement présente sur les marchés en amont de la production et de la vente en gros d'électricité indique la Commission européenne.



Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Il est important que tous les Européens et toutes les entreprises puissent acheter de l'électricité et du gaz à des prix compétitifs. Aujourd'hui, nous pouvons autoriser le rachat d'Innogy par E.ON parce que les engagements proposés par cette dernière feront en sorte que la concentration ne se traduise pas par un choix plus restreint et des prix plus élevés dans les pays où ces entreprises opèrent.'



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.