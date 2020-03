RWE : les résultats 2019 dépassent les attentes

12/03/2020 | 13:39

RWE a dégagé l'an dernier un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à ses prévisions et au consensus grâce notamment aux bonnes performances de sa filiale de négoce et à ses activités de gaz et de GNL.



Le groupe énergétique allemand indique son Ebitda ajusté a atteint 2,1 milliards d'euros en 2019, contre 1,5 milliards d'euros en 2018, là où le consensus visait autour de 1,2 milliard d'euros.



Le bénéfice net annuel ajusté a, lui, plus que doublé pour s'établir à 1,2 milliard d'euros contre 591 millions d'euros un an plus tôt, contre un consensus établi à un peu plus d'un milliard d'euros.



Fort de ces bons chiffres, RWE annonce un dividende de 0,80 euro au titre de l'exercice écoulé, une distribution qu'il promet de porter à 0,85 euro à partie de l'exercice 2020.



RWE a fourni ce matin une prévision d'un Ebitda ajusté de 2,7 à 3 milliards d'euros pour l'année en cours, assorti d'un bénéfice net ajusté de 850 millions d'euros à 1,15 milliard.



Emportée par la dégringolade des marchés boursiers, l'action était en baisse de 11,6% jeudi à Francfort.



