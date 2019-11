RWE : nouveau relèvement d'objectifs annuels

14/11/2019 | 10:41

RWE recule de 2% à Francfort, après la présentation de nouveaux objectifs 2019, à savoir un résultat net ajusté entre 900 et 1.200 millions d'euros (en non plus entre 500 et 800 millions) et un EBITDA ajusté entre 1,8 et 2,1 milliards (au lieu de 1,4 à 1,7 milliard).



'La performance des activités à date et les perspectives de notre nouvelle stratégie nous donnent des raisons d'être très confiants', explique le directeur financier du groupe énergétique allemand, Markus Krebber.



'Le groupe tire notamment parti du retour de ce qui ressemble à une aide d'Etat outre-Manche, dont le paiement avait pris fin suite à une décision européenne, mais qui a été remise en place dans un second plan', ajoute-t-on chez Aurel BGC.



