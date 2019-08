RWE : relèvement des objectifs pour 2019

14/08/2019 | 08:09

A l'occasion de ses semestriels, RWE relève ses objectifs annuels pour viser un résultat net ajusté entre 500 et 800 millions d'euros (en non plus entre 300 et 600 millions) et un EBITDA ajusté entre 1,4 et 1,7 milliard (et non plus entre 1,2 et 1,5 milliard).



Le groupe énergétique allemand affiche un résultat net ajusté en hausse de 34% à 914 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2019, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 20% à 1,37 milliard, 'reflétant surtout une forte performance en courtage'.



'Le résultat opérationnel solide nous met le vent en poupe pour les prochains mois, qui constitueront l'une des périodes les plus excitantes de l'histoire du groupe', juge le CEO Rolf Martin Schmitz, pointant la transaction avec E.ON qui doit se finaliser en septembre.



