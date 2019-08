Ryanair : Canaccord abaisse son objectif de cours

09/08/2019 | 13:33

Canaccord maintient sa recommandation 'conserver' sur Ryanair et abaisse son objectif de cours de 10,9 à 10,2 euros, dans le sillage d'une réduction de ses prévisions de résultats pour la compagnie aérienne à bas coûts irlandaise.



'Avec des résultats devant faiblir encore lors de l'exercice actuel, nous nous attendons à ce que le cours du titre marque le pas jusqu'à ce que l'environnement des revenus se redresse', affirme le broker canadien dans sa note de recherche.



Canaccord juge en outre que l'incertitude autour des livraisons d'appareils MAX n'est d'aucune aide, car 'si elle peut offrir du soutien à court terme aux rendements, elle peut aussi impacter négativement les coûts unitaires et la croissance à moyen terme'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.