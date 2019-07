Ryanair : Credit suisse passe à la vente

23/07/2019 | 10:45

Credit suisse a dégradé son conseil sur l'action Ryanair à la vente ('sous-pondérer') en estimant que la compagnie aérienne à bas coûts est la plus vulnérable à l'environnement actuel du transport aérien.



Les analystes s'inquiètent de la capacité du groupe à 'contrôler ses marges'. En effet, les compagnies aériennes 'low cost' ont dépensé beaucoup ces derniers temps pour accroître leur part de marché. 'Nous saluons la modération de la croissance des capacités d'easyJet et de Ryanair, mais nous sommes d'avis que les deux compagnies auront besoin d'une croissance des ventes unitaires plus forte pour compenser la dégradation de leurs marges', indique une note de recherche. Or easyJet semble plus proche d'y arriver que Ryanair, estiment les spécialistes.



Enfin, l'action Ryanair se négocie sur la base d'un PER de 13 fois, contre 5 fois pour IAG.





