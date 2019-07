Ryanair : Liberum toujours à l'achat

16/07/2019 | 10:13

Le bureau d'études Liberum réagit ce matin à l'abaissement de ses prévisions de trafic par Ryanair, la compagnie aérienne 'low cost', qui met en cause les retards de livraison des Boeing 737 Max. Le conseil d'achat reste de mise, de même que l'objectif de 12,5 euros.



Ryanair estime en effet qu'à l'été 2020, sa flotte comptera non pas 58, mais seulement 30 B737 Max, soit une réduction de ses capacités prévisionnelles entraînant un abaissement des projections de croissance. Ce qui devrait soutenir les recettes unitaires du groupe, estime Liberum, mais décale les économies attendues des B 737 Max.



En outre, Ryanair compte fermer dès cet hiver des liaisons non rentables et des dessertes d'aéroports, ce qui selon Liberum pourrait être interprété comme un signe de faiblesse du marché du transport aérien. Cela étant, le titre Ryanair mérite sa prime de leader, aux yeux des analystes qui considèrent toute faiblesse comme une opportunité d'achat.







