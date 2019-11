Ryanair : Oddo BHF reste à 'achat', remonte sa cible

05/11/2019 | 09:33

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Ryanair et ajuste à la hausse son objectif de cours de 15 à 15,5 euros, au lendemain de la publication par la compagnie irlandaise d'un deuxième trimestre 2019-20 supérieur de 8% aux attentes.



Le bureau d'études indique avoir trouvé 'le ton du management confiant notamment sur la bonne orientation des yields sur la saison hivernale, la gestion de la crise du 737 Max, mais aussi la meilleure maitrise des coûts unitaires hors carburant à partir de FY2021'.



'Nous continuons de préférer Ryanair parmi les low-costs compte tenu d'un track record plus crédible en termes de contrôle de coûts, d'un bilan solide et d'une forte génération de FCF (FCF yield de 7,2% en moyenne sur les trois prochains exercices)', conclut-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.