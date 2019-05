Ryanair : à l'achat, Oddo BHF ajuste sa cible

21/05/2019 | 10:40

L'analyste Oddo BHF annonce ce mardi ajuster son objectif de cours sur le titre Ryanair, passant de 14,5 à 13 euros, tout en confirmant sa recommandation 'achat' sur le titre - Ryanair étant la valeur 'préférée' du broker parmi les compagnies aériennes low-costs.



'L'exercice en cours reste plombé par une poursuite de la pression sur les prix, notamment liée à une faiblesse de la demande au départ du RU (incertitudes relatives au Brexit) et à une situation de surcapacité en Allemagne avec un accroissement de la pression concurrentielle (induite par Eurowings), et par une hausse des coûts unitaires hors carburant attendue à 2% tirée par l'appréciation du sterling mais aussi par des éléments one-off', commente Oddo BHF, qui évoque 'un exercice 2020 délicat mais un discours rassurant sur les coûts unitaires hors carburant dès 2021'.



'Nous pensons que la persistance de la pression concurrentielle (Allemagne) et la hausse des cours du pétrole accélérera le mouvement de consolidation sur l'intra-européen au profit de Ryanair', estime l'analyste.





