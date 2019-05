Ryanair : 'faible visibilité', UBS revoit sa cible

29/05/2019 | 12:35

L'analyste UBS annonce revoir à la baisse son objectif de cours sur Ryanair, en invoquant une 'faible' visibilité sur la période estivale.



Ainsi, la cible du broker passe de 15,25 euros à 14,45 euros. Il précise avoir par ailleurs mis à jour ses prévisions après l'annonce des résultats annuels, la semaine dernière, de la compagnie aérienne low-cost.



UBS reste toutefois à l'achat sur le titre.





