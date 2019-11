Ryanair : il est temps de souffler, selon Deutsche Bank

05/11/2019 | 09:08

Deutsche Bank n'est plus d'avis d'acheter l'action de la compagnie aérienne à bas coûts irlandaise Ryanair, mais désormais de la conserver. L'objectif de cours - sur ce qui titre qui a pris près de 50% en trois mois - est parallèlement ajusté de 12,5 à 13,5 euros.



Les analystes ont mis à jour leurs estimations après des comptes semestriels 'meilleurs qu'attendu'. Le résultat avant impôts anticipé sur l'exercice 2019/2020 est notamment relevé de 800 à 850 millions d'euros, d'où la révision en hausse de la cible visée.



Cela étant, ajoute 'Deutsche', l'action Ryanair a aussi rebondi d'environ 60% sur les plus bas touchés en août, soit environ le double de la performance des valeurs comparables.









