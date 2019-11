La valeur du jour en Europe RYANAIR fait mieux que prévu au premier semestre, le marché apprécie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ryanair progresse de 6,05% à 13,24 euros en Bourse, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier semestre de son exercice 2018-2019. Ainsi, la compagnie irlandaise à bas coûts a dégagé un bénéfice après impôts de 1,15 milliard d’euros entre avril et septembre, un chiffre stable sur un an. Ryanair dépasse de ce fait les attentes du consensus qui s’élevaient à 1,083 milliard d’euros. Pour sa part, le chiffre d'affaires est ressorti à 5,39 milliards d'euros, en croissance de 11%, là où UBS anticipait 5,23 milliards d’euros.Ryanair a bénéficié de la croissance du trafic (+11% à 85,7 millions de passagers) et des revenus ancillaires (+28%), ce qui contrebalancé la baisse de 5% des tarifs (due à la faible demande sur le marché britannique et aux surcapacités observées en Allemagne et en Autriche) et la hausse de la facture carburant (+22%).Concernant l'ensemble de son exercice, qui s'achèvera fin mars 2020, Ryanair demeure prudent et essaie d'éviter " l'optimisme peu fiable de certains concurrents ". Le risque du Brexit plane toujours sur le secteur.Le groupe a resserré sa fourchette de bénéfice annuel à 800-900 millions d'euros contre une fourchette précédente allant de 750 à 950 millions d'euros.Ryanair prévoit, par ailleurs, une croissance de son trafic de 8% à 153 millions de passagers.Enfin, la compagnie irlandaise s'attend désormais à recevoir son premier Boeing 737 MAX en mars ou avril 2020 au plus tôt. Le risque d'un nouveau décalage s'accroît néanmoins, a précisé le groupe. Ryanair prévoit de recevoir seulement 20 appareils MAX lors du premier semestre 2020, ce qui pèsera sur sa croissance et ses réductions de coûts.Au final, UBS a réitéré sa recommandation d'Achat sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 13,40 euros.