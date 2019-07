Le bénéfice de Ryanair baisse avec les surcapacités dans l'aérien

Ce résultat de 243 millions d'euros sur le premier trimestre de son exercice décalé est néanmoins légèrement supérieur au consensus des analystes (232 millions) et la plus grande compagnie européenne à bas coûts a confirmé ses objectifs annuels, ce qui soutient le cours de son action, en hausse de plus de 2,5% dans les premiers échanges.

"Les résultats du trimestre de juin ne sont pas aussi mauvais que ce qu'on pouvait craindre", écrit Gerald Khoo, analyste de Liberum, dans une note.

L'action Ryanair a perdu quasiment la moitié de sa valeur en deux ans en raison des surcapacités du secteur, de la sortie programmée de la Grande-Bretagne de l'Union européenne puis des retards de livraison du Boeing 737 MAX, interdit de vol depuis mars après deux catastrophes aériennes.

La compagnie a aussi souffert ces dernières semaines des menaces de grève de ses pilotes au Royaume-Uni et en Irlande et de son personnel navigant au Portugal.

Ryanair a précisé lundi que les prix de ses billets avaient baissé de 6% sur la période avril-juin par rapport au même trimestre de 2018. Elle a dit s'attendre à un recul du même ordre cet été.

(Conor Humphries; Bertrand Boucey pour le service français)