RYANAIR : ET LE RÉSEAU ERASMUS STUDENT NETWORK CÉLÈBRENT LE LANCEMENT DE LEUR TROISIÈME ANNÉE DE PARTENARIAT

300 000 RÉSERVATIONS DES ÉTUDIANTS DU RÉSEAU ERASMUS STUDENT NETWORK À CE JOUR

LES ÉTUDIANTS ERASMUS ONT ÉCONOMISÉ PLUS DE 10 M € JUSQU'À PRÉSENT AVEC RYANAIR

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, et le réseau Erasmus Student Network, ont célébré aujourd'hui (12 septembre) le lancement de la troisième année de leur partenariat, tout en célébrant un total de 300 000 réservations effectuées par les étudiants Erasmus membres du réseau sur sa plateforme dédiée exclusive, à l'occasion de leur dernier événement relatif à la mobilité des étudiants à Bruxelles.

Ce partenariat, développé dans le cadre du programme « Always Getting Better » de Ryanair, offre aux étudiants Erasmus détenteurs de la carte ESNcard une plateforme de réservation ESN dédiée sur laquelle ils peuvent bénéficier de réductions de 15% sur leurs vols, sur le site Web Ryanair.com, ainsi que d'un bagage en soute pour chaque vol réservé, représentant une économie d'en moyenne 34 € par vol.

Plus de 300 000 membres du réseau ESN ont à ce jour bénéficié de ces réductions, économisant plus de 10 millions d'euros sur leurs frais de déplacement. Les réservations de vols à prix réduits pour la troisième année de ce partenariat exclusif sont désormais disponibles sur le site Web Ryanair.com, et les étudiants de plus de 500 universités réparties sur près de 50 pays peuvent désormais bénéficier de ces réductions de tarifs exclusives.

À Bruxelles, Matthew Krasa de Ryanair a déclaré :

« Ryanair et le réseau d'étudiants Erasmus Student Network ont fait plus que toute autre organisation pour promouvoir la mobilité des étudiants européens au cours des trois dernières décennies. Nous sommes ravis de lancer aujourd'hui la troisième année de notre partenariat avec le réseau d'étudiants ESN et d'avoir enregistré à ce jour plus de 300 000 réservations de vols à tarifs réduits d'étudiants Erasmus. Notre plateforme dédiée, qui propose aux étudiants Erasmus de toute l'Europe une gamme exclusive de vols Ryanair à prix réduits, leur a permis d'économiser plus de 10 millions d'euros avec Ryanair depuis le début du partenariat avec ESN en 2017 et nous espérons que beaucoup d'autres étudiants Erasmus membres d'ESN profiteront de ces réductions exclusives dans les mois et années à venir.

Tout étudiant Erasmus possédant une carte ESNcard valide peut s'inscrire via le service d'enregistrement « MyRyanair » et ainsi faire plus d'économies tout en voyageant avec la grande compagnie aérienne d'Europe, disposant du réseau le plus étendu et des tarifs les plus bas. »

Seán Kelly, député au Parlement Européen, a déclaré :

« En tant qu'ambassadeur du programme Erasmus + de l'UE, je suis ravi de soutenir la collaboration de Ryanair avec le réseau d'étudiants Erasmus Student Network.

Le projet européen a permis aux jeunes de tout le continent d'explorer différentes cultures, langues et peuples. Le programme Erasmus + en particulier a donné aux étudiants de nombreuses opportunités d'en apprendre davantage sur d'autres pays européens et Ryanair continue d'être un acteur essentiel permettant des voyages abordables à ces étudiants.

Je félicite Ryanair d'avoir encouragé la libre circulation des personnes en Europe et d'avoir facilité une éducation plus globale des étudiants. C'est un plaisir de voir le succès continu de cette initiative. »

Kostantinos Giannidis, président d'ESN, a déclaré :

« Le partenariat entre le réseau Erasmus Student Network et Ryanair est le meilleur exemple de coopération entre les organisations de la société civile et le monde des affaires. Grâce à Ryanair et à ce partenariat, des milliers d'étudiants Erasmus+ bénéficient de services supplémentaires et de réductions qui rendent leur expérience Erasmus plus abordable et accessible. Ryanair comprend les valeurs du programme Erasmus+ pour la construction d'une société plus inclusive et contribue activement à la génération Erasmus. »

Pour plus d'informations, visitez https://www.ryanair.com/ie/en/plan-trip/explore/erasmus