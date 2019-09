RYANAIR : MET À JOUR DE SA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, LEADER DE L'INDUSTRIE

OBJECTIFS AMBITIEUX POUR LA COMPAGNIE AÉRIENNE LA PLUS VERTE D'EUROPE

2,5 M € RÉCOLTÉS À CE JOUR POUR LES PARTENAIRES ENVIRONNEMENTAUX

Ryanair, la compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d'Europe, a annoncé aujourd'hui (19 septembre) la mise à jour récente de sa politique environnementale pour l'année 2020, détaillant les progrès considérables réalisés depuis son lancement en 2017 et réaffirmant son engagement continu à atteindre des objectifs environnementaux ambitieux.

La politique environnementale de Ryanair pour 2020 comprend les réalisations faites à ce jour dans tous les aspects de ses activités, ainsi que des objectifs et des appels à l'action mis à jour à l'attention du secteur aérien et des États membres de l'UE.

Efficacité Carbone: Ryanair a mis à jour son objectif d'efficacité carbone, visant à réduire les émissions de CO2 de 10% d'ici 2030, c'est-à-dire de 66gr par passager/km à 60gr. Ryanair est également la première compagnie aérienne à publier des informations mensuelles sur ses émissions de CO2, rapportant des chiffres systématiquement inférieurs à ceux de ses concurrents.

Taxes environnementales: Plus de 630 millions d'euros seront payés par Ryanair en taxes environnementales au cours de l'année financière 2020 - taxes qui ne génèrent aucun avantage environnemental et qui favorisent les compagnies aériennes à tarifs élevés inefficaces par rapport aux compagnies à tarifs réduits - tout en ayant un impact disproportionné sur les déplacements abordables et les économies régionales. Ryanair appelle maintenant les États membres de l'UE à réformer le ciel européen et à s'attaquer aux monopoles du contrôle du trafic aérien (ATC), ce qui réduirait les émissions de CO2 de 10%.

Améliorations opérationnelles: Ryanair investira 20 milliards de dollars dans une flotte de 210 nouveaux Boeing 737, qui transporteront 4% de passagers supplémentaires, mais réduiront la consommation de carburant de 16% et les émissions sonores de 40%. De plus, Ryanair a réitéré son engagement à éliminer les plastiques non recyclables de son activité d'ici cinq ans - 82% de tous les produits consommables embarqués ont déjà vu leur emballage plastique réduits.

Partenaires environnementaux: Depuis que Ryanair a lancé son programme volontaire de compensation des émissions de carbone, 2,5 millions d'euros ont été collectés à ce jour grâce aux dons des clients. À ce jour, plus de 2% de nos passagers ont fait des dons en faveur de divers projets pour nos partenaires environnementaux: First Climate (Ouganda), Renature Monchique, Native Woodland Trust et le Irish Whale and Dolphin Group.

Nouvelle campagne publicitaire - Les tarifs les plus bas, les émissions les plus basses: Ryanair a lancé cette année sa toute première campagne publicitaire axée sur l'environnement, afin de sensibiliser sa clientèle et de mettre en avant les avantages de voler avec la compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d'Europe. (voir publicité ci-jointe)

Nouveau site Web: Le nouveau site Web de Ryanair (https://corporate.ryanair.com/environment/), également lancé cette année, est le plus complet et détaillé du secteur. Ce site Web permet de télécharger la politique environnementale complète de Ryanair et d'avoir accès aux dernières mises à jour concernant les émissions mensuelles et nos partenariats sur l'environnement.

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

« En tant que compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d'Europe, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent - et nous sommes heureux de lancer notre politique environnementale récemment mise à jour, améliorée et élargie, détaillant nos améliorations et nos objectifs futurs.

Ce document complet détaille nos réalisations à ce jour - notamment : être devenu la première compagnie aérienne à publier ses émissions mensuelles de CO2; nos améliorations opérationnelles significatives pour réduire les émissions et les déchets non recyclables; une campagne de communication intégrée visant à sensibiliser notre clientèle; et avoir atteint 2,5 millions d'euros de dons dans le cadre de notre programme de compensation des émissions de dioxyde de carbone, qui connaît un vif succès, les fonds recueillis allant à des projets climatiques dignes d'intérêt.

L'exploitation de la flotte la moins âgée d'Europe, avec des taux de remplissage les plus élevés et une consommation de carburant efficace, nous ont permis de réduire continuellement nos émissions de CO2 pour devenir la compagnie aérienne la plus verte en Europe. Avec cette nouvelle politique environnementale, nous nous sommes fixé des objectifs encore plus ambitieux en matière de réduction des émissions, tout en nous engageant sur un investissement de 20 milliards de dollars dans de nouveaux avions économes en carburant, soulignant notre engagement à maintenir et à renforcer la position de Ryanair en tant que chef de file en matière de protection de l'environnement et de changement climatique. »