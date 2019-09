RYANAIR : OUVRE SA NOUVELLE BASE À TOULOUSE ET LANCE SON PROGRAMME D'ÉTÉ 2020

23 LIGNES (13 NOUVEAUTÉS), 1,4 M DE CLIENTS & 33% DE CROISSANCE

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a célébré aujourd'hui (27 septembre) l'ouverture de sa nouvelle base à Toulouse (la 3ème en France) et le lancement de son programme d'été 2020, avec 2 avions basés et 23 lignes (13 nouvelles), reliant Toulouse à Athènes, Brest, Budapest, Dublin, Lille, Luxembourg, Marseille, Oujda, Palerme, Palma, Porto, Tanger et Valence, qui permettront de desservir 1,4 million de clients par an à Toulouse.

La nouvelle base de Ryanair à Toulouse proposera :

2 avions basés

23 lignes au total

13 nouvelles lignes depuis/vers Athènes (2 hebdos), Brest (3 hebdos), Budapest (2 hebdos), Dublin (quotidien), Lille (quotidien), Luxembourg (3 hebdos), Marseille (5 hebdos),

Oujda (2 hebdos), Palerme (2 hebdos), Palma de Majorque (2 hebdos), Porto (3

hebdos), Tanger (2 hebdos) & Valence (2 hebdos)

Plus de vols depuis/vers Fès (3 hebdos) et Séville (4 hebdos)

1,4 million de clients par an (+33%)

1000* emplois « sur site » par an

Les clients et les visiteurs toulousains peuvent désormais réserver leurs vacances pour l'été 2020 en bénéficiant des tarifs les plus bas et du leader du secteur en termes de performances et d'amélioration du service à la clientèle.

Pour célébrer le lancement de sa nouvelle base, Ryanair a lancé une vente de sièges sur ses nouvelles lignes au départ de Toulouse avec des tarifs à partir de seulement 9,99 €, pour un voyage jusqu'en novembre, qui doit être réservé avant minuit le dimanche 29 septembre sur le site Web Ryanair.com.

À Toulouse, Michael O'Leary de Ryanair a déclaré :

« Nous sommes ravis d'ouvrir notre troisième base française à Toulouse, avec 2 avions basés et 23 lignes, desservant 1,4 million de clients par an, qui soutiendront plus de 1000* emplois sur site.

Nous sommes également ravis d'annoncer notre plus grand programme pour l'été 2020 à Toulouse, avec 23 lignes, dont 13 nouveautés, à destination de villes aussi passionnantes qu'Athènes, Dublin et Tanger. Pour célébrer cela, nous proposons une vente de sièges sur ces nouvelles destinations à partir de 9,99 € pour un voyage jusqu'en novembre, disponibles jusqu'au dimanche 29 septembre (minuit). Étant donné que ces prix incroyablement bas vont rapidement disparaître, nous invitons les clients à se connecter dès maintenant sur www.ryanair.com afin d'en profiter au plus vite. »

Philippe Crébassa, Président du Conseil d'Administration de l'aéroport Toulouse-Blagnac, a déclaré :

« Après son arrivée en 2016, Ryanair renforce son implantation locale avec l'ouverture d'une base opérationnelle sur notre aéroport. Une présence qui va générer des emplois locaux et offrir cet automne à nos passagers 13 destinations supplémentaires vers la France et l'Europe. Notre région se connecte encore davantage à l'international et accueillera dans les prochaines semaines une nouvelle clientèle étrangère, en provenance du Luxembourg, de Budapest ou de Tanger. »