RYANAIR : OUVRE UNE NOUVELLE BASE À BORDEAUX – 37 LIGNES ÉTÉ 2019

2 NOUVELLES LIGNES POUR L'ÉTÉ 2020 VERS AGADIR & THESSALONIQUE

Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a célébré aujourd'hui (12 juin) l'ouverture de sa base bordelaise (sa deuxième base française), avec 3 appareils basés (un investissement 300 millions de dollars) et 37 lignes lignes, reliant 14 pays, alors que Ryanair apportera 1,4 millions de client par an sur l'aéroport de Bordeaux.

Ryanair a également annoncé le lancement de deux nouvelles lignes pour l'été 2020 vers Agadir et Thessalonique, toutes deux opérant un service de deux vols hebdomadaires à partir d'avril 2020.

La nouvelle base Ryanair à Bordeaux livrera :

3 appareils basés (investissement de $300m)

37 lignes comprenant : Alicante (2 vols hebdo), Bari (2), Budapest (2), Bologne (2), Brest (3), Bruxelles

Charleroi (5), Cologne (3), Copenhague (3), Cork (2), Dublin (2), Édimbourg (3), Faro (2), Fès (2), Cracovie (2), Lamezia (2), Lille (1 vol quot.), Lisbonne (5), Londres Stansted (6), Malaga (3), Manchester (2), Marrakech (2), Marseille (1 vol quot.), Milan Bergame (5), Mykonos (1), Nador (2), Naples (2), Oujda (1), Ouarzazate (2), Palerme (2), Porto (3), Prague (2), Rome Ciampino (4), Séville (2), Strasbourg (3), Tanger (2), Valence (2) & Venise Trévise (3)

Jusqu'à 86 vols hebdomadaires

1,4 millions de clients p.a. (+186%)

100 emplois Ryanair

1 000* emplois 'sur site' p.a.

Les clients bordelais et les visiteurs peuvent réserver leurs vacances jusqu'en octobre 2020, profitant de tarifs encore plus bas et des améliorations au service à la clientèle de Ryanair. Pour célébrer cela, Ryanair lance une offre spéciale sur 100 000 sièges à partir de seulement 17,99 € pour voyager entre juin et septembre, et disponibles à la réservation sur le site Ryanair.com jusqu'à vendredi à minuit (14 juin).

À Bordeaux, Michael O'Leary de Ryanair, a déclaré :

'Nous sommes heureux de lancer notre seconde base française à Bordeaux, avec 3 appareils basés (un investissement de 300 millions de dollars), et 37 lignes apportant 1,4 million de clients par an, créant 100 emplois Ryanair de pilots et de membres d'équipages et soutenant 1 000 emplois indirects sur l'aéroport.

Les lignes les plus populaires au départ de Bordeaux pour l'été 2020 sont maintenant en vente, comprenant deux nouveautés vers Agadir et Thessalonique. Pour célébrer cela, Ryanair lance une offre spéciale sur 100 000 sièges à partir de seulement 17,99 € pour voyager entre juin et septembre, et disponibles à la réservation sur le site Ryanair.com jusqu'à vendredi à minuit (14 juin). Etant donné que ces tarifs incroyablement bas seront rapidement happés, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com et ainsi éviter de manquer cette offre.'

Pascal Personne, Président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac, a déclaré :

'Quand Ryanair ouvre une base à Bordeaux, elle investit dans son développement. C'est une marque de confiance évidente dans le dynamisme du territoire néo-aquitain. L'ancrage de Ryanair à Bordeaux donne un vrai coup d'accélérateur d'un point de vue économique et touristique. L'offre globale des vols compte désormais 37 lignes vers 14 pays, hiver inclus. Pas moins de 25 nouvelles lignes seront ouvertes cette année, renforçant les 12 lignes déjà existantes.'

*ACI research confirms up to 750 'on-site' jobs are sustained at international airports for every 1m passengers