Ryanair : 93% DES VOLS RYANAIR ARRIVÉS À L'HEURE EN OCTOBRE (EXCL. CONTRÔLE AÉRIEN)

87% DES CLIENTS ÉVALUENT LEUR VOL COMME « EXCELLENT / TRÈS BIEN »

Ryanair a publié aujourd'hui (6 novembre) ses statistiques de service à la clientèle pour le mois d'octobre, qui indiquent que :

93% des vols du mois d'octobre sont arrivés à l'heure (contre 90% en octobre 2018) - excluant les retards liés au contrôle aérien

La pénurie de personnel au contrôle aérien a retardé 11 346 vols Ryanair en octobre (15%)

Ryanair a également publié ses scores d'expérience client « Rate My Flight » d'octobre, qui montrent que 87% des plus de 168 000 personnes interrogées ont qualifié leur vol comme « Excellent / Très bien / bien », enregistrant des notes élevées pour la convivialité de l'équipage (92%), le service à bord (91%), la gamme de restauration (85%) et l'embarquement (83%).

Octobre - « Rate My Flight » Excellent /Très Bien / Bien Expérience globale 87% Convivialité de l'équipage 92% Service à bord 91% Gamme de restauration 85% Embarquement 83%

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Ryanair a transporté près de 14 millions de clients en octobre, avec plus de 93% de nos 76 000 vols arrivant à l'heure, les retards liés au contrôle aérien exclus. Les pénuries de personnel et les perturbations liées au contrôle du trafic aérien continuent d'avoir impact considérable sur la ponctualité, retardant 15% des vols Ryanair -, l'Allemagne, la France et l'Espagne observant les pires performances en termes de contrôle du trafic aérien le mois dernier. Malgré cela, notre taux de ponctualité augmente à la fois de mois en mois et d'année en année.

Nous sommes ravis que 87% des clients interrogés (sur plus de 168 000) aient qualifié leur vol Ryanair en octobre d'Excellent / Très bien / Bien en utilisant la fonction Rate My Flight de Ryanair, qui permet à tous les clients de donner leur avis en temps réel via l'application Ryanair et par email. Nous nous félicitons de ces retours, qui nous encouragent à améliorer continuellement notre service à la clientèle.'