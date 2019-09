Ryanair : 93% Des Vols Ryanair Arrivés À L'heure En Août (Excl. Contrôle Aérien)

86% Des Clients Évaluent Leur Vol Comme « Excellent / Très Bien »

Ryanair a publié aujourd'hui (4 septembre) ses statistiques de service à la clientèle pour le mois d'août, qui indiquent que :

93% des vols du mois d'août sont arrivés à l'heure (contre 89% en août 2018) - excluant les retards liés au contrôle aérien

La pénurie de personnel au contrôle aérien a retardé 18 785 vols Ryanair en juillet, le pire mois de l'année pour le moment

Seulement 10 vols annulés (contre 547 en août 2018)

Ryanair a également publié ses scores d'expérience client « Rate My Flight » d'août, qui montrent que 86% des plus de 131 000 personnes interrogées ont qualifié leur vol comme « Excellent / Très bien / bien », enregistrant des notes élevées pour la convivialité de l'équipage (90%), le service à bord (83%), la gamme de restauration (83%) et l'embarquement (82%).

Mai - « Rate My Flight » Excellent /Très Bien / Bien Expérience globale 86% Convivialité de l'équipage 91% Service à bord 90% Embarquement 83% Gamme de restauration 82%

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Ryanair a transporté près de 15 millions de clients en août, avec plus de 93% de nos 81 000 vols arrivant à l'heure, les retards liés au contrôle aérien exclus. Les pénuries de personnel et les perturbations liées au contrôle du trafic aérien ont encore eu un impact considérable en en Europe - en particulier en France, en Espagne et en Allemagne. Août a été le pire mois à ce jour en 2019 en ce qui concerne les retards liés au contrôle du trafic aérien, mais estimons avoir géré au mieux cela et que notre taux de ponctualité, excluant ces retards liés au trafic aérien, croît de mois en mois et d'année en année.

Nous sommes ravis que 86% des clients interrogés (plus de 131 000) aient qualifié leur vol Ryanair en juillet d'Excellent / Très bien / Bien en utilisant la fonction Rate My Flight de Ryanair, qui permet à tous les clients de donner leur avis en temps réel via l'application Ryanair et par email. Nous nous félicitons de ces retours, qui nous encouragent à améliorer continuellement notre service à la clientèle.'