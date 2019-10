Ryanair Et L'aéroport Nantes Atlantique Annoncent Le Lancement D'une Nouvelle Ligne : De Nantes À Bruxelles Charleroi.

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, et l'aéroport Nantes Atlantique, géré par VINCI Airports, ont annoncé aujourd'hui (9 octobre) une nouvelle ligne de Nantes à destination de Bruxelles Charleroi, opérant avec un service de quatre vols par semaine à partir de mars 2020, dans le cadre du programme pour l'été 2020 de Ryanair à Nantes, qui sera prochainement dévoilé.

Les clients et les visiteurs nantais peuvent désormais réserver leurs vacances d'été à Bruxelles Charleroi jusqu'en octobre 2020, en bénéficiant des tarifs les plus bas avec la compagnie aérienne majeure la plus propre et la plus verte d'Europe avec les émissions de CO2 les plus faibles.

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne au départ de Nantes, Ryanair a lancé une promotion sur son réseau européen, avec jusqu'à 25% de réduction sur 1 million de sièges pour voyager entre novembre et mai et disponibles à la réservation jusqu'au vendredi 11 octobre, uniquement sur Ryanair.com.

Hélène Begasse de Ryanair a déclaré :

'Ryanair est ravie d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de Nantes à destination de Bruxelles Charleroi, débutant en mars, qui opérera quatre fois par semaine, dans le cadre de notre programme été 2020. Les clients nantais peuvent désormais réserver des vols pour Bruxelles Charleroi jusqu'en octobre 2020.

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne, nous lançons une promotion sur notre réseau européen, avec jusqu'à 25% de réduction sur 1 million de sièges pour voyager entre novembre et mai et disponibles à la réservation jusqu'au vendredi 11 octobre à minuit, uniquement sur Ryanair.com. Etant donné que ces prix incroyablement bas seront rapidement happés, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d'en profiter. '

Cyril Girot, directeur de l'aéroport Nantes Atlantique - VINCI Airports, a précisé :

'Ryanair est la première compagnie low-cost à s'être installée à Nantes Atlantique en 2005. Ce partenariat de 14 années se poursuit aujourd'hui avec l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Bruxelles Charleroi qui vient enrichir le réseau des capitales européennes desservies en direct de Nantes, dont les entreprises locales ont besoin pour le développement de leurs activités et dont les touristes sauront également profiter.'