Ryanair : Et Son Partenaire Caritatif Européen Pequeño Deseo Accordent Un Premier Souhait En Tant Que Partenaires

Ryanair, la compagnie aérienne numéro 1 en Europe, a accordé aujourd'hui (20 juin), en partenariat avec la Fondation Pequeño Deseo à Madrid, un souhait à Zaira, âgée de 4 ans.

La Fondation Pequeño Deseo, qui a pour but de répondre aux souhaits des enfants atteints de maladies chroniques ou dont le pronostic est défavorable, a fait équipe avec Ryanair pour organiser un voyage surprise à Ténériffe pour Zaira et sa famille, ainsi qu'une réunion exclusive en tête-à-tête avec son personnage préféré, Peppa Pig.

Ryanair a choisi Pequeño Deseo comme partenaire de bienfaisance européen en 2019. Pequeño Deseo est une organisation espagnole à but non lucratif qui aide les enfants malades à réaliser leurs souhaits. Grâce à ce nouveau partenariat, Ryanair et ses clients soutiendront les principales initiatives de collecte de fonds et de sensibilisation tout au long de l'année en Espagne et en Europe.

Alejandra Ruiz de Ryanair a déclaré :

« Ryanair se réjouit de soutenir la fondation Pequeño Deseo, qui fait tant pour aider les enfants atteints de maladies mettant leur vie en danger. Cette fondation est le partenaire caritatif européen choisi par Ryanair pour 2019 et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir les aider à exaucer des vœux comme celui de Zaira. Nous, tous ici à Ryanair, avons hâte de présenter davantage l'excellent travail accompli par Pequeño Deseo. »

Cristina Cuadrado de la Fondation Pequeño Deseo a déclaré :

« Accomplir le souhait de Zaira avec Ryanair a été très émouvant et témoigne de notre collaboration de la meilleure des manières. Nous sommes très reconnaissants envers l'équipe de Ryanair d'avoir rendu ce souhait possible, et en particulier de s'être investie de manière si intensive pour que cette expérience soit inoubliable pour Zaira et sa famille. »