Ryanair : L'espagne Ensoleillée Est La Destination N°1 De L'été

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a annoncé aujourd'hui (23 juillet) les résultats de son enquête sur les tendances de l'été :

Les destinations estivales les plus populaires des clients de Ryanair sont Majorque, Alicante et Malaga;

Cependant, les familles affectionnent aussi des destinations comme Chypre, Tel Aviv et Lanzarote, parmi les trois premières;

Les meilleures destinations pour les couples sont Ibiza, Majorque et Ténériffe, baignées de soleil ;

Pour les étudiants, Zadar, Séville et Barcelone sont les principales destinations estivales cette année.

Et sans surprise, les itinéraires les plus fréquentés par les 20-30 ans vont du Royaume-Uni (Birmingham, East Midlands, Liverpool) à Ibiza.

Pour fêter un autre été de tarifs bas, Ryanair a lancé une vente estivale avec une réduction de 20% sur les voyages effectués entre septembre et novembre, afin que les clients de Ryanair puissent profiter d'une offre de dernière minute. Cette offre est disponible à la réservation jusqu'au jeudi 25 juillet, à minuit. Les clients doivent donc agir rapidement et se connecter sur www.ryanair.com pour ne pas rater une bonne affaire.

Alejandra Ruiz de Ryanair a déclaré :

« L'Espagne, destination ensoleillée de l'été, a été gagnante cette année, selon notre enquête sur les tendances estivales - mais il est intéressant de constater un engouement pour d'autres destinations touristiques prometteuses, telles que Chypre et Tel Aviv, populaires auprès des familles, et Zadar en Croatie, un grand favori des étudiants.

Nous donnons à tous ceux qui cherchent une bonne affaire de dernière minute l'opportunité de bénéficier de nos meilleurs tarifs avec notre vente estivale, comprenant 20% de réduction sur les voyages effectués de septembre à novembre 2019, disponible à la réservation dès maintenant, et ce jusqu'au jeudi 25 juillet à minuit. Etant donné que ces prix incroyablement bas vont rapidement disparaitre, nous invitons les clients à se connecter sur www.ryanair.com dès aujourd'hui afin de faire une bonne affaire. »

Note: pour plus d'inspiration de voyage cet été, écoutez notre podcast Try Somewhere New, disponible ici ou partout où vous écoutez vos podcasts.