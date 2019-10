Ryanair : LES CLIENTS RYANAIR COMPENSENT 280 000 TONNES DE CO2 EN OUGANDA

DES MILLIERS DE FOURS DE CUISSON ÉCOÉNERGITIQUES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS EN PARTENARIAT AVEC FIRST CLIMATE

Ryanair, la compagnie aérienne européenne majeure la plus propre et la plus verte, a annoncé aujourd'hui (30 octobre) que les dons de ses clients ont permis de compenser 280 000 tonnes de CO2 grâce à la distribution de milliers de four de cuisson écoénergétiques en Ouganda.

Le 'Projet fours de cuisson améliorés' ('Improved Cookstoves Project') de Ryanair, en partenariat avec First Climate, est financé par les clients de Ryanair dans le cadre de son programme de compensation des émissions de dioxyde de carbone, qui permet de compenser le coût en carbone des vols en faisant un don volontaire aux partenaires environnementaux de Ryanair à la fin du processus de réservation.

Plus de 90% des Ougandais (et près de 3 milliards de personnes dans le monde) cuisinent chaque jour au feu de bois ou sur de simples poêles à bois / charbon de bois. Le charbon de bois / bois utilisé dégage des toxines, de la fumée et des gaz à effet de serre tels que le CO2 et le méthane, qui contribuent tous deux au changement climatique. En outre, 2% de la couverture forestière de l'Ouganda sont perdus chaque année, l'utilisation du bois de feu étant le deuxième facteur de déforestation après le défrichement.

Kenny Jacobs, Directeur Marketing de Ryanair, a déclaré :

'Nous sommes ravis de voir de plus en plus de clients contribuer par des dons volontaires dans le cadre de notre initiative de compensation de carbone. Des projets tels que le 'Projet des fours de cuisson améliorés' de First Climate prouvent que ces dons ont des résultats significatifs et tangibles sur l'environnement et les sociétés.

Nous sommes ravis de soutenir First Climate et encourageons nos clients à continuer de soutenir ces partenariats passionnants en effectuant des dons en compensation de carbone au moment de la réservation de leurs vols sur le site Ryanair.com. Nous les remercions sincèrement d'avoir rendu possibles des projets comme celui-ci.'

Jochen Gassner, PDG de First Climate, a déclaré :

'Ce n'est que grâce à un engagement volontaire comme celui de Ryanair et de ses passagers que des projets tels que le 'Projet des fours de cuisson améliorés' en Ouganda peuvent être mis en œuvre. Cet engagement constitue une contribution importante à l'atténuation du changement climatique et contribue également à améliorer la vie de milliers de familles locales. Nous sommes reconnaissants pour le soutien que nous recevons pour le projet. '