Ryanair : LES ÉMISSIONS DE CO2 DE RYANAIR EN AOÛT À SEULEMENT 67G PAR PASSAGER/KM

Ryanair a publié aujourd'hui (5 septembre) ses statistiques d'émissions de CO2 pour le mois d'août, qui indiquent une moyenne de 67g de CO2 par passager/km.

Août 2019 Kilomètres totaux 18,935m km Total passagers 14.9m Total des émissions de CO2 1,263 kt CO2 par passager/km 67g

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré:

' Ryanair est la plus grande compagnie aérienne européenne avec la flotte la plus jeune et les taux de remplissage les plus élevés. Notre taux de CO2 par passager/km est le plus bas du secteur: il a été réduit de 82g à 67g au cours de la dernière décennie, tandis que les autres concurrents aux tarifs plus élevés génèrent actuellement plus de 120g par passager/km.

Nous sommes heureux d'annoncer que nos émissions de CO2 par passager/km pour le mois d'août sont de 67g, soit la moitié du taux de celles des autres transporteurs aériens européens, et nous nous engageons à réduire ce volume de 10% à moins de 60g par passager/km d'ici à 2030. '