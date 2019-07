Ryanair : LES EMISSIONS DE CO2 DE SEULEMENT 66G PAR PASSAGER/KM RYANAIR VERSA PLUS DE 630 M  DE TAXES ENVIRONNEMENTALES EN 2019 (+ 17%)

Ryanair a dévoilé aujourd'hui (4 juillet) ses statistiques mensuelles sur ses émissions de CO2 pour le mois de juin, affichant une moyenne de 66g de CO2 par passager/km.

Statistiques Juin 2019 Kilomètres totaux 17,789m km Nombre total de passagers 14.2m Total des émissions de CO2 1,167 kt CO2 par personne / km 66g

Ryanair publie également des informations détaillées sur les taxes environnementales qu'elle devra payer en 2019 afin de dissiper le mythe selon lequel l'aviation ne paie pas de taxes environnementales. Plus de 540 millions d'euros de taxes environnementales ont été payées en 2018 (FY19) et Ryanair s'attend à ce que ce montant atteigne 630 millions d'euros en 2019 (FY20). Cela représente 4,12 € par passager, soit 11% du prix moyen du billet Ryanair.

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Ryanair est la compagnie aérienne majeure la plus écologique et la plus propre d'Europe avec la flotte la plus jeune et les taux de remplissage les plus élevés. Notre CO2 par passager/km en juin est de 66g, soit près de la moitié du taux des autres grandes compagnies aériennes européennes. Nous publions également nos taxes environnementales pour dissiper le mythe selon lequel les compagnies aériennes ne paient aucune taxe environnementale. Ryanair a payé plus de 540 millions d'euros de taxes environnementales en 2018 et versera plus de 630 millions d'euros en 2019 (+ 17%). Cela équivaut à 4,12 € par passager, soit 11% du tarif aérien moyen de Ryanair.

Dans le cadre de son engagement environnemental, Ryanair investira plus de 20 milliards USD dans une flotte de 210 nouveaux Boeing 737 'qui changent la donne'qui transportera 4% de passagers supplémentaires mais réduira la consommation de carburant de 16% et les émissions sonores de 40%.'