Ryanair : Lance 2 Nouvelles Lignes Au Départ De Bergerac Et De Marseille Vers Londres Southend

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a annoncé aujourd'hui (31 octobre) le lancement de deux nouvelles lignes au départ de Bergerac et de Marseille vers Londres Southend au Royaume-Uni, opérant respectivement avec un service de trois et de deux vols hebdomadaires débutant en mars 2020, dans le cadre du programme Ryanair pour l'été 2020.

Les clients et les visiteurs français peuvent désormais réserver leurs vacances d'été à Londres Southend jusqu'en octobre 2020, en bénéficiant des tarifs les plus bas avec la compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d'Europe, avec les émissions de CO2 par passager/kilomètre les plus faibles.

Pour célébrer le lancement de ces nouvelles lignes, Ryanair a lancé une offre spéciale sur son réseau européen, avec des tarifs à partir de 9,99 € seulement pour voyager jusqu'à la fin janvier 2020. Cette offre est disponible à la réservation jusqu'à samedi (2 novembre), uniquement sur Ryanair.com.

Hélène Bégasse de Ryanair a déclaré :

'Ryanair a le plaisir d'annoncer le lancement de deux nouvelles lignes à partir de mars 2020, au départ de Bergerac et de Marseille vers Londres-Southend, opérant respectivement avec un service de trois et de deux vols hebdomadaires, dans le cadre de notre programme été 2020. Les clients de Bergerac et de Marseille peuvent désormais réserver leurs vols pour Londres-Southend jusqu'en octobre 2020.

Pour fêter le lancement de ces nouvelles lignes, nous lançons une offre spéciale sur notre réseau européen à partir de 9,99 € seulement pour voyager jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, et disponible à la réservation jusqu'au samedi 2 novembre à minuit. Etant donné que ces tarifs bas seront rapidement happés, les clients doivent rapidement se connecter sur www.ryanair.com pour en profiter.'